"Ждали "золото": олимпийский чемпион Беленюк - о психологическом давлении перед Играми в Токио

Несмотря на травму, борец не подвел болельщиков и завоевал золотую награду.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Игр-2020 в Токио Жан Беленюк в эфире студии "Сніданок.Вихідний" высказался о психологическом давлении, с которым столкнулся перед соревнованиями.

"Давление было просто невероятным. Просто сумасшедшим. И представьте себе ситуацию, я никому не говорил про травму. Эту ситуацию видели только люди, которые непосредственно находились в зале. Врачи сказали, что это нонсенс бороться с этой рукой. Это 100% авантюра, здоровье важнее. Если вылетит рука посреди борьбы, что вы будете делать?

Но мы очень долго к этому шли, чтобы отказаться. Оптимизм моего тренера сказался. Я полностью ему доверился. Я отпустил ситуацию в одно время и сказал, что моя задача просто делать то, что он говорит. И не думать о результатах. О том, что кто-то от меня что-то ждет. После каждой тренировки я держал лед у плеча. Конечно, мои друзья, которые не знали этой ситуации, писали мне каждый день: "Что ты там? Как подготовка? Мы ждем "золота". А я лежу, у меня рука не поднимается. Господи, если бы ты увидел, в каком я сейчас состоянии, ты бы был шокирован.

Я отвечал, что все нормально. Рабочий процесс. Я никому не говорил, только самые близкие люди знали. Мы даже не тейповали плечо, чтобы соперники не знали, что что-то там не так. Мы понимали, что этим можно воспользоваться. Особенно в партере. Правая сторона у меня была довольно уязвимой в этот момент.

У меня есть конкурент в этой весовой категории. Он тоже мог представлять Украину на Олимпиаде. Если бы мы сказали, что такая вот тяжелая травма, всю правду, то нам бы ответили, что мы не можем рисковать такими важными стартами. Мы уважаем, но не будем этого делать. Только поэтому мы сказали, что там просто небольшое растяжение", - рассказал Беленюк.

Жан Беленюк поделился впечатлениями от Олимпиады в Токио и рассказал, как завоевал "золото”

В финале украинец победил венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1. Беленюк отпраздновал победу зажигательным гопаком с флагом Украины, вызвав невероятную реакцию в социальных сетях. Сейчас это единственная золотая медаль на Олимпиаде для Украины.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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