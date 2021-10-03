Ждем грандиозное шоу: во время матча "Динамо" - "Шахтер" установят исторический рекорд

В перерыве Классического болельщики на "Олимпийском" увидят самое массовое выступление чирлидерок.

В воскресенье, 3 октября, в центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги померяются силами "Динамо" и "Шахтер". Но горячо будет не только в самом Классическом, но и за его пределами.

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В перерыве поединка зрители станут свидетелями спортивного рекорда мирового масштаба от ReD Foxes. На главной спортивной арене Украины НСК "Олимпийский" украинские чирлидерки установят национальный рекорд - самое массовое выступление за всю историю спорта.

К своему 20-летию олимпийская танцевальная команда ReD Foxes устраивает настоящий перфоманс, которого наша страна и мир футбола еще не видели: сотня девушек одновременно выйдут в чашу стадиона и синхронно покажут свое мастерство.

Более того, будет зафиксирован Национальный Рекорд Украины "Самое массовое выступление чирлидерок во время футбольного матча".

"Это шоу невозможно пропустить! На нашем счету тысячи выступлений и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира и Европы по баскетболу, на сотнях важных стартов более чем в 40 странах мира в различных видах спорта. Зрителей футбольного дерби "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийский" ждет масштабное шоу, от которого у вас точно перехватит дыхание.

Главная миссия черлидерок на спортивных соревнованиях - дарить хорошее настроение болельщикам, создавать доброжелательную атмосферу и мотивировать зрителей болеть зажигательнее. Призываю болельщиков прийти на стадион, поддержать любимую команду и насладиться ярким шоу во время и до матча", - отметила руководитель команды ReD Foxes и президент Федерации "Чирлидерс" Елена Рожкова.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" начнется в 19:30. Прямую трансляцию битвы грандов украинского футбола смотрите на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

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После 9 туров "Динамо" лидирует в таблице УПЛ с 25 очками.

"Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от киевлян на 3 балла.

Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб разгромно победил (3:0) и стал обладателем трофея.

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