"Ждем указ президента": Украина переманила у России биатлонистку-красавицу

Неожиданное подкрепление для "сине-желтой" команды.

Российская биатлонистка Дарья Сидорова уже в ближайшее время должна получить украинский паспорт, после чего сможет выступать за сборную своей новой родины.

22-летняя спортсменка уже даже стартовала в летнем Чемпионате Украины, где заняла седьмое место в спринте. Тогда она представляла Закарпатскую область.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что видит в Дарье перспективы. Она получит шанс закрепиться в основной команде уже в новом олимпийском цикле.

"Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданстве. Как только будет указ, и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года.

Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки к новому олимпийскому циклу.

Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла.

Тем более, у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала - мы сняли ее специально. Она - очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет", - цитирует Брынзака "Суспільне".

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

instagram.com/_sidorova_12

Лучшим результатом для Сидоровой на международных стартах было 13-е место в спринте на Кубке IBU.

Тренироваться со сборной Украины Дарья начала в мае 2021 года.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российский тренер пожаловался на руководство украинского биатлона.

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