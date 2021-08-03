Ждет суперфинал: на олимпийском футбольном турнире определились участники матча за "золото"

Решающая игра состоится 7 августа.
Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх-2020 в Токио состоялись полуфинальные игры мужского футбольного турнира.
В первом поединке встретились команды Бразилии и Мексики. Основное и дополнительное время в игре завершилось без забитых мячей. В серии послематчевых пенальти бразильцы реализовали все свои попытки, а мексиканцы не забили дважды.
В другом полуфинале Испании и Японии тоже не хватило 90 минут, чтобы определить финалиста, но серии пенальти удалось все же избежать. На 115-й минуте победу "Красной фурии" принес Марко Асенсио, забивший единственный гол в поединке.
Олимпиада-2020 в Токио
Футбол. Мужчины, 1/2 финала
Мексика - Бразилия - 0:0, по пен. - 1:4
Япония - Испания - 0:0, доп. вр. - 0:1
- Матч за третье место между Мексикой и Японией будет сыгран 6 августа.
- Финал Бразилия - Испания состоится 7 августа.