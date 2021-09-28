"Жду поясов, чтобы поехать домой": Усик собрался в Крым праздновать победу над Джошуа

"Жду поясов, чтобы поехать домой": Усик собрался в Крым праздновать победу над Джошуа

Александр намерен посетить тренировочный зал, где началось его восхождение на вершину мирового бокса.

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик вскоре отправится во временно оккупированный Россией Крым, чтобы вместе с родственниками отпраздновать свою победу над британцем Энтони Джошуа.

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Об этом 34-летний украинец рассказал во время пресс-конференции, которую собрал в Киеве.

"Конечно, я начал праздновать уже. Будем салют организовать, но завтра тренировки еще. Нужно дождаться поясов, чтобы поехать домой, в Крым. Я хочу увидеться с тренером, со своими кумовьями, сестрой.

Зайти в свой родной зал, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня к себе в секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться меня, боксировать, рассуждать и прощать перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину", - сказал Усик.

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Кроме того, Усик признался, почему не стал нокаутировать Джошуа. А промоутер украинского боксера Александр Красюк объяснил, почему финальный гонг прозвучал раньше в лондонском поединке.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой".

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