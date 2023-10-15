"Жду развлечений": экс-чемпион мира назвал фаворита супербоя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от предстоящего объединительного боя в хевивете между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 42-летнего американца, фаворитом поединка за звание "абсолюта" следует считать "Цыганского короля".

"Я слышал предположение, что Фьюри попытается навалиться на Усика и сделать бой хаотичным, но я жду развлечений. И Фьюри, и Усик хотят быть ведущими супертяжеловесами современности, а также оставаться двумя лучшими боксерами супертяжелого веса в мире.

Тайсона, как и раньше, следует считать фаворитом. Ему очень тяжело противостоять. Использование Нганну почти как спарринг-партнера 28 октября может стать разумным шагом. Он может вернуться в форму и сразу же боксировать с Александром – особенно если это произойдет 23 декабря.

Усик, который совсем недавно бился с Даниэлем Дюбуа, тоже был занят, но Фьюри – прирожденный супертяжеловес, и если он в форме, то может быть слишком большим для него", – сказал Малиньяджи в интервью ProBox TV.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что легендарный Эвандер Холифилд дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри.

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