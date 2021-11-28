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"Жду возможности использовать это оружие": звезда UFC Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон

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"Жду возможности использовать это оружие": звезда UFC Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон

Associated Press

Весной ирландец сможет полноценно тренироваться.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился информацией о возвращении в октагон после перелома ноги. Он рассчитывает, что полностью восстановится после травм уже весной 2022-го.

Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

"В апреле начну проводить полноценные спарринги из смешанных единоборств. Легко! После этого мой возврат будет очень близок.

Я должен быть терпеливым, хотя мне и хочется обернуть этот стальной стержень в ноге об шею моего будущего соперника. С нетерпением жду возможности использовать это оружие", – написал Макгрегор.

  • На счету 32-летнего Макгрегора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).
  • Июльский поединок Макгрегора с Порье стал уже третьей их дуэлью в октагоне. Первое сражение между Конором и Дастином состоялось 27 сентября 2014 года — ирландец нокаутировал американца в первом раунде. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз – Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

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