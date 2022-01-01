"Желаю только побед, трофеев и удачи": Миколенко трогательно простился с "Динамо"

22-летний украинский футболист перебрался в английский "Эвертон".

Бывший защитник "Динамо" Виталий Миколенко опубликовал пост на своей странице в Instagram после того, как было официально объявлено о его переходе в "Эвертон".

Виталий попрощался с партнерами по команде, тренерским штабом, руководством и болельщиками "бело-синих", поблагодарив всю динамовскую семью.

"Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду - киевское "Динамо", в которой был счастлив каждый день, начиная с академии до последнего матча в футболке любимого клуба.

Мне хочется поблагодарить всех тренеров, всех сотрудников клуба, президента клуба Игоря Михайловича Суркиса и всех моих партнеров по команде. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня. Отдельное спасибо каждому болельщику "Динамо", всем, кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю "Динамо" в дальнейшем только побед, трофеев и удачи.

У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И потому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-лиге. Для меня это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз, спасибо, всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь", - написал Миколенко на своей странице в социальной сети.

В свою очередь, столичный клуб на официальном сайте пожелал своему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере в английской Премьер-лиге.

Миколенко подписал с "ирисками" контракт до июня 2026 года. Остальные детали сделки не разглашаются. Ранее СМИ писали, что за переход 22-летнего защитника сборной Украины "Эвертон" заплатит "Динамо" 20 миллионов фунтов стерлингов (около 23,5 миллионов евро).

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи. На его счету также 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" под руководством Рафаэля Бенитеса занимает 15-е место турнирной таблицы АПЛ. В следующем матче "ириски" 2 января примут "Брайтон".

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