Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Железный капитан: скончался легендарный защитник киевского "Динамо"

Дата публикации
Просмотры
3346
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Железный капитан: скончался легендарный защитник киевского "Динамо"

Василий Турянчик

Василию Турянчику было 86 лет.

Легендарный защитник "Динамо" Киев Василий Турянчик скончался на 87-м году жизни.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

От имени клуба соболезнования родным и близким Василия Юрьевича выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Отметим, что в составе киевской команды Турянчик четырежды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок. В чемпионатах СССР провел 308 игр, забил 12 голов.

Читайте также:

В Харькове российские кафиры убили отца украинского участника Олимпиады-2020

Украинский боец смешанных единоборств погиб во время обороны Мариуполя

В Мариуполе от попадания вражеского снаряда в дом погибла юная украинская гимнастка

Следующая публикация