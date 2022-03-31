Железный капитан: скончался легендарный защитник киевского "Динамо"

Василию Турянчику было 86 лет.
Легендарный защитник "Динамо" Киев Василий Турянчик скончался на 87-м году жизни.
Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".
От имени клуба соболезнования родным и близким Василия Юрьевича выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.
Отметим, что в составе киевской команды Турянчик четырежды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок. В чемпионатах СССР провел 308 игр, забил 12 голов.
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