Железный капитан: скончался легендарный защитник киевского "Динамо"

Василию Турянчику было 86 лет.

Легендарный защитник "Динамо" Киев Василий Турянчик скончался на 87-м году жизни.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

От имени клуба соболезнования родным и близким Василия Юрьевича выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Отметим, что в составе киевской команды Турянчик четырежды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок. В чемпионатах СССР провел 308 игр, забил 12 голов.

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