"Желтую субмарину" затопили в Белфасте: "Челси" вырвал победу у "Вильярреала" и завоевал Суперкубок УЕФА

"Желтую субмарину" затопили в Белфасте: "Челси" вырвал победу у "Вильярреала" и завоевал Суперкубок УЕФА

120 минут игрового времени командам не хватило, чтобы определить сильнейшего.

Лондонский "Челси" обыграл испанский "Вильярреал" в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА и стал обладателем трофея. Встреча проходила на стадионе "Виндзор Парк". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

"Синие" со стартовых минут взяли инициативу в свои руки и уже на 6-й минуте могли забить. Тимо Вернер нанес опаснейший удар, но Серхо Асенхо чудом с ним справился.

Следующий свой момент "Челси" уже реализовал. На 27-й минуте Хаким Зиеш замкнул передачу от Кая Хаверца и вывел свою команду вперед.

"Вильярреал" вполне мог отыграться. Но в конце первого и начале второго таймов не забил Жерар Морено. В первом эпизоде он попал в перекладину, а во втором "синих" после его удара спасла штанга.

Но свой третий шанс Морено таки использовал. На 73-й минуте Жерар классно разыграл комбинацию с Булайе Диа и сравнял счет.

Команды были вынуждены перенести определение победителя сначала в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, которую лучше исполнили игроки лондонского клуба.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси". В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы одолели "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы Александра Зинченко. Последнюю Лигу Европы выиграл испанский "Вильярреал". В решающей битве за трофей в польском Гданьске "Желтая субмарина" в драматичной серии пенальти победила "Манчестер Юнайтед".

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