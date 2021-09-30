Жена экс-звезды "Реала" застала его в постели со своей лучшей подругой: скандальные подробности

Жена экс-звезды "Реала" застала его в постели со своей лучшей подругой: скандальные подробности

Известный футболист Фернандо Гаго расстался с теннисисткой Хиселой Дулко после того, как она уличила его в измене.

Бывший полузащитник "Реала" Фернандо Гаго расстался с теннисисткой Хиселой Дулко после того, как она "поймала" его на супружеской измене.

Аргентинский футболист был в постели с лучшей подругой его жены - владелицей танцевальной школы Вероникой Лаффит, когда Хисела внезапно вернулась домой.

Детали скандальной истории рассказала журналистка Синтия Фернандес в эфире аргентинского телевидения. Инцидент произошел в доме Гаго и его уже бывшей жены, пишет издание The Sun.

"Хисела "застала" их в собственном доме, в своей постели. Они открыла дверь и увидела Фернандо с другой женщиной. Они поженились десять лет назад и имеют троих детей. Они расстались из-за неверности. Гаго изменил ей с лучшей подругой, с которой Жизель общалась, поскольку их дети ходили в одну школу", - заявила Фернандес.

Отметим, что ни Гаго, ни Дулко пока никак не отреагировали на информацию, которую обнародовала аргентинская журналистка.

Фернандо Гаго и Хисела Дулко, instagram.com/giseladulko

Фернандо Гаго, instagram.com/fergago5oficial

Хисела Дулко, instagram.com/giseladulko

Хисела Дулко, instagram.com/giseladulko

35-летний Гаго завершил игровую карьеру в 2020 году. С 2007 по 2012 год он защищал цвета мадридского "Реала", за который провел 92 поединка и отметился одним забитым мячом. В этом году он начал тренерскую карьеру в аргентинском клубе "Альдосиви".

36-летняя Хисела Дулко за свою карьеру выиграли 4 титула серии WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом была 26-я ступенька мирового рейтинга.

Фернандо и Хисела поженились в июле 2011 года. На свадьбе присутствовали многие звезды футбола и тенниса. У них есть трое детей возрастом восемь, шесть и три года.

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