Жена футболиста "Динамо" полностью обнажилась для фото: во время беременности

"Сверхжаркий" кадр.
Жена защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова Юлия поделилась с поклонниками пикантным снимком во время беременности.
Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором она полностью обнажилась. Интимные места Юлия прикрыла руками.
Поклонники расхвалили жену Шабанова за этот кадр. "Фото шикарное", "Божественно красиво", "Красивое фото", "Столько нежности и красоты", - писали они.
Интересно, что беременность и ранее не была у Юлии препятствием для публикации смелых фото:
- Шабанов и его супруга ждут первенца.
- Свадьбу пара сыграла летом 2021 года, когда Юлия уже была беременна.