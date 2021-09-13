Жена футболиста "Динамо" полностью обнажилась для фото: во время беременности

Жена футболиста "Динамо" полностью обнажилась для фото: во время беременности

"Сверхжаркий" кадр.

Жена защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова Юлия поделилась с поклонниками пикантным снимком во время беременности.

Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором она полностью обнажилась. Интимные места Юлия прикрыла руками.

instagram.com/yulichka_queen

Поклонники расхвалили жену Шабанова за этот кадр. "Фото шикарное", "Божественно красиво", "Красивое фото", "Столько нежности и красоты", - писали они.

Интересно, что беременность и ранее не была у Юлии препятствием для публикации смелых фото:

instagram.com/yulichka_queen

instagram.com/yulichka_queen

instagram.com/yulichka_queen

instagram.com/yulichka_queen

Шабанов и его супруга ждут первенца.

Свадьбу пара сыграла летом 2021 года, когда Юлия уже была беременна.

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