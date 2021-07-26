Жена Месси поделилась завораживающими снимками с отдыха в купальнике: от комментария не удержался даже Лионель

Семья аргентинца наслаждается отпуском в межсезонье.
Антонела Рокуццо, жена звезды мирового футбола Лионеля Месси, поделилась новыми снимками с отдыха.
Избранница 34-летнего аргентинца опубликовала в Instagram фото, на которых она предстала в купальнике на фоне идеально чистого моря.
Фото Антонеллы собрали 1,7 миллиона лайков. Оценил их и сам Месси. Лионель оставил в комментарии к посту смайлики в виде огня и улыбок.
- Ранее Рокуццо вспомнила свадьбу со звездой футбола, которую они сыграли 1 июля 2017 года. Пара вместе почти с детства.
- Лионель и Антонелла воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, жена Месси поздравила Лео с днем рождения архивным фото в подростковом возрасте.