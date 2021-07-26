Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Жена Месси поделилась завораживающими снимками с отдыха в купальнике: от комментария не удержался даже Лионель

Дата публикации
Просмотры
870
Жена Месси поделилась завораживающими снимками с отдыха в купальнике: от комментария не удержался даже Лионель

Антонелла Рокуццо / instagram.com/antonelaroccuzzo

Семья аргентинца наслаждается отпуском в межсезонье.

Антонела Рокуццо, жена звезды мирового футбола Лионеля Месси, поделилась новыми снимками с отдыха.

Избранница 34-летнего аргентинца опубликовала в Instagram фото, на которых она предстала в купальнике на фоне идеально чистого моря.

Фото Антонеллы собрали 1,7 миллиона лайков. Оценил их и сам Месси. Лионель оставил в комментарии к посту смайлики в виде огня и улыбок.

  • Ранее Рокуццо вспомнила свадьбу со звездой футбола, которую они сыграли 1 июля 2017 года. Пара вместе почти с детства.
  • Лионель и Антонелла воспитывают трех сыновей: ТьягоМатео и Чиро.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, жена Месси поздравила Лео с днем рождения архивным фото в подростковом возрасте. 