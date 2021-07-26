Жена Месси поделилась завораживающими снимками с отдыха в купальнике: от комментария не удержался даже Лионель

Жена Месси поделилась завораживающими снимками с отдыха в купальнике: от комментария не удержался даже Лионель

Семья аргентинца наслаждается отпуском в межсезонье.

Антонела Рокуццо, жена звезды мирового футбола Лионеля Месси, поделилась новыми снимками с отдыха.

Избранница 34-летнего аргентинца опубликовала в Instagram фото, на которых она предстала в купальнике на фоне идеально чистого моря.

Фото Антонеллы собрали 1,7 миллиона лайков. Оценил их и сам Месси. Лионель оставил в комментарии к посту смайлики в виде огня и улыбок.

Ранее Рокуццо вспомнила свадьбу со звездой футбола, которую они сыграли 1 июля 2017 года. Пара вместе почти с детства.

со звездой футбола, которую они сыграли 1 июля 2017 года. Пара вместе почти с детства. Лионель и Антонелла воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, жена Месси поздравила Лео с днем рождения архивным фото в подростковом возрасте.

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