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Жена Шевченко романтическими фото поздравила мужа с годовщиной свадьбы: Андрей трогательно ответил

Жена Шевченко романтическими фото поздравила мужа с годовщиной свадьбы: Андрей трогательно ответил

instagram.com/andriyshevchenko

Легенда футбола Андрей Шевченко и американская модель Кристен Пазик 17 лет как женаты.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко празднует 17-ю годовщину свадьбы с американской моделью польского происхождения Кристен Пазик. Пара поженилась 14 июля 2004 года.

По этому случаю 42-летняя избранница самого успешного футболиста независимой Украины поздравила его в соцсетях, опубликовав романтические ретро-снимки.

"Поздравляю с годовщиной моего единственного и неповторимого. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Я люблю тебя", - написала Кристен под фотографиями.

Андрей также не забыл о годовщине и посвятил возлюбленной трогательный пост в Instagram.

"С 17-летием свадьбы, любовь моя. Спасибо за то, что ты делаешь каждый момент совместной жизни особенным, спасибо, что всегда была рядом со мной, а я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя", - написал Шевченко и прикрепил совместное фото.

  • Шевченко и Кристен воспитывают четырех сыновей Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля.
instagram.com/andriyshevchenko / ©
instagram.com/andriyshevchenko

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что жена Андрея Шевченко похвасталась стройной фигурой в бикини после рождения четырех детей.

instagram.com/andriyshevchenko / ©
instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko / ©
instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko / ©
instagram.com/andriyshevchenko
© Getty Images
Getty Images