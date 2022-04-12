Жена Усика - о россиянине Поветкине: начал звонить по телефону и рассказывать, что в Украине что-то не так

Жена Усика - о россиянине Поветкине: начал звонить по телефону и рассказывать, что в Украине что-то не так

Екатерина Усик высмеяла звонок "Русского витязя" к своему мужу.

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика Екатерина рассказала, что российский боксер Александр Поветкин звонил по телефону ее мужу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По ее словам, "Русский витязь" хотел донести Усику свое видение происходящего в нашей стране. По всей видимости, информацию Поветкин получает из российской пропаганды.

"Я скажу, что есть адекватные боксеры, и в российском мире они тоже есть. То, что Поветкин начал что-то там рассказывать, он не понимает вообще ничего. Он начал звонить по телефону Саше и рассказывать истории, что у нас что-то не так, что нам что-то кажется.

Как он знает, что у нас? Многие вообще отморозились. Не поддержали, ничего не написали. А в мирное время были звонки какие-то, братское сердце, то, то. Сейчас смотрю - какое братское сердце? Боже мой? Все, война открыла все карты, всех людей. Боксеры, не боксеры - просто всех. К сожалению, такой ценой - это просто ужас, но все показали люди, кто есть кто, и это, наверное, должно было произойти", - сказала Екатерина в интервью YouTube-каналу PravdaTUT Lviv.

Ранее сообщалось, что призерка Паралимпиады-2020 продаст медаль, чтобы собрать средства на восстановление родного университета.

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