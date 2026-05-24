Жена Усика поделилась первыми эмоциями после победы мужа над Верховеном (видео)

Александр Усик с женой Екатериной / Фото: Денис Дидковский

Екатерина Усик, жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика, прокомментировала его победу над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном .

Первыми эмоциями после победы мужа Екатерина поделилась в комментарии ТСН.

"Я так шокирована. В какой момент поверила, что Александр побеждает? Наверное, где-то с 9-го раунда. С 9-го или с 10-го. На самом деле — с первого. Я в своего мужа очень верю. И я знаю, что он все сможет. Что я говорю мужу перед боем? Что я его люблю", — сказала Екатерина.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил сражение.

Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

