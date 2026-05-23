Жена Усика прилетела в Египет и перед боем показала самые модные штаны сезона: фото
Екатерина Усик прилетела в Гизу поддержать любимого перед поединком с Рико Верховеном и покорила сеть стильным образом в штанах-аладдинах.
В субботу, 23 мая в Египте под открытым небом состоится поединок Александра Усика с королем кикбоксинга, нидерландцем Рико Верховеном. И, конечно, любимая жена украинца, Екатерина Усик будет рядом как его самый главный талисман.
Екатерина уже прилетела в Гизу с командой поддержки и успела прогуляться у пирамид и сделать фото для Instagram.
Для знакомства с Гизой жена боксера выбрала самые модные штаны сезона — аладдины. Их она соединила с белой рубашкой свободного кроя, коричневыми сандалями на плоской подошве и коричневым поясом на талии.
Недавно Екатерине Усик исполнилось 38, и мужчина ее щемяще поздравил в сети. В прошлом году боксер признался, что он «подкаблучник» и любимая должна быть рядом на каждом его поединке.
Пара воспитывает 4-х детей — двух сыновей и двух дочерей.
Ранее мы писали о том, что Екатерина Усик отправилась в Египет на бой Александра Усика против Верховена и привезла с собой главного талисмана боксера — игрушечного осла Иа. Именно с этой детской игрушкой чемпион одерживал свои громкие победы.
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
