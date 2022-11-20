Женам футболистов запретили короткие юбки и глубокие вырезы на чемпионате мира-2022 в Катаре

Женам и женихам футболистов сборной Англии рекомендовали быть сдержанными в выборе наряда для поездки на чемпионат мира-2022 в Катар.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Подруги трех английских игроков обратились к личным стилистам, чтобы убедиться, что они своим внешним видом не вызовут осуждение со стороны жителей консервативной исламской страны, где строго запрещены топы с глубоким вырезом и короткие юбки.

Так, чтобы продемонстрировать уважение к местным традициям, возлюбленные английских футболистов предпочтут льняные брючные костюмы и длинные платья с закрытыми руками.

Издание пишет, что подруга защитника сборной Англии Люка Шоу Анушка Сантос, девушка центрбека Джона Стоунза Лив Нейлор и невеста форварда Маркуса Рашфорда Лючия Лой обратились за помощью по поводу стиля перед прибытием на первый матч ЧМ-2022, в котором родоначальники футбола 21 ноября сыграют против Ирана.

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Стилистка Конни Джонс из Манчестера помогла трем девушкам футболистов с выбором соответствующих нарядов не только на матчи, но и для вечеров и посещений ресторанов. Они взяли с собой в Катар чемоданы с дизайнерской одеждой, косметикой и украшениями, но оставили дома топы с глубоким вырезом, облегающие шорты и открытые юбки.

В то же время сообщается, что поддерживать команду в футболках сборной Англии с именами своих возлюбленных, что является традицией во время матчей ЧМ, девушкам все же разрешено. Стилистка также посоветовала им выбирать шарфы, чтобы прикрыть шею, и таким образом скрыть фигуру.

На ЧМ-2022 сборная Англии сыграет в группе B с Ираном, США и Уэльсом. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Мундиаль стартует сегодня, 20 ноября, матчем сборной страны-хозяйки турнира против Эквадора. Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени.

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