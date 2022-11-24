Женская сборная Украины по баскетболу впервые проиграла в отборе на Евробаскет-2023

Женская сборная Украины проиграла Литве в выездном матче квалификации на Евробаскет-2023. Поединок завершился счетом 81:62 в пользу соперниц "сине-желтых".

Литовки лучше начали поединок и выиграли первый период – 23:17. В следующей четверти наши баскетболистки оказались сильнее и ушли на перерыв с 5-очковым гандикапом.

Однако третья 10-минутка стала провальной для "сине-желтых" – Литва забрала ее со счетом 29:10. А в заключительном периоде литовки оторвались еще на 5 очков и в итоге завершили матч на расстоянии 19 пунктов.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Алина Ягупова. Баскетболистка турецкого "Фенербахче" набрала 18 очков, к которым добавила 8 результативных передач.

Евробаскет-2023. Женщины. Квалификация

Группа В. Вильнюс, Литва

Литва – Украина 81:62 (23:17, 14:25, 29:10, 15:10)

Для украинок это первое поражение в отборе на Евробаскет-2023. Подопечные Срджана Радуловича стартовали в квалификации на континентальное первенство с двух побед – над француженками (90:71) и финками (77:71).

После победы команда Литвы сравнялась с Украиной по очкам и возглавила группу благодаря преимуществу в личных встречах. Следующий матч украинские баскетболистки проведут 27 ноября против Франции.

Евробаскет-2023. Женщины. Квалификация . Турнирная таблица группы В

1. Литва – 5(3), +2

2. Украина – 5 (3), +6

3. Франция – 3(2), +8

4. Финляндия – 2(2), -16

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