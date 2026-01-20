- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры-2026
В состав вошли пять биатлонисток, а еще одну запасную выберут позже.
Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на зимнюю Олимпиаду-2026.
Его сообщил старший тренер команды Николай Зоц в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.
В состав вошли пять биатлонисток, еще одну возьмут в качестве запасной по итогам выступлений на чемпионате Европы.
Состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2026: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалык, Елена Городная, Александра Меркушина.
Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.
Напомним, на зимней Олимпиаде-2022 сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.