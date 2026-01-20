Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры-2026

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Реклама

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на зимнюю Олимпиаду-2026.

Его сообщил старший тренер команды Николай Зоц в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

В состав вошли пять биатлонисток, еще одну возьмут в качестве запасной по итогам выступлений на чемпионате Европы.

Реклама

Состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2026: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалык, Елена Городная, Александра Меркушина.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022 сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.