ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры-2026

В состав вошли пять биатлонисток, а еще одну запасную выберут позже.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кристина Дмитренко

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на зимнюю Олимпиаду-2026.

Его сообщил старший тренер команды Николай Зоц в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

В состав вошли пять биатлонисток, еще одну возьмут в качестве запасной по итогам выступлений на чемпионате Европы.

Состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2026: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалык, Елена Городная, Александра Меркушина.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022 сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie