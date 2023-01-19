Женская сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат Европы

Соревнования состоятся с 23-го по 29 января в Швейцарии.

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат Европы, который в скором времени начнется в швейцарском Ленцерхайде.

Состав команды в комментарии Biathlon.com.ua назвал старший тренер сборной Александр Кравченко.

На предстоящем континентальном первенстве "сине-желтые" выступят боевым составом. В частности, участие в турнире примет и лидер украинской команды Юлия Джима.

Состав женской сборной Украины на ЧЕ-2023: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипьяченкова.

Чемпионат Европы по биатлону состоится с 23-го по 29 января. В программе соревнований индивидуальные гонки, спринт, преследование, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Континентальное первенство станет последним стартом перед чемпионатом мира по биатлону, который будет принимать с 6-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.

Напомним, следующий, шестой этап сезона Кубка мира-2022/23 по биатлону будет принимать 19 – 22 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

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