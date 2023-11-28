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Женская сборная Украины по биатлону объявила состав на первую эстафету сезона Кубка мира

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Женская сборная Украины по биатлону объявила состав на первую эстафету сезона Кубка мира

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Гонка состоится в среду, 29 ноября.

Стало известно, кто представит сборную Украины в женской эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде.

Как сообщил старший тренер Николай Зоц в комментарии Суспильне Спорт, в составе "сине-желтых" выступят Кристина Дмитренко, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.

Стартовый этап побежит Дмитренко, которая в этом сезоне дебютировала на уровне Кубка мира. Дальше на дистанцию выйдет Блашко, а за ней Кривонос. Финишеркой украинской сборной будет Петренко.

Отметим, что из шести украинок, которые находятся в лагере команды в Эстерсунде, в состав на эстафету не попали Анастасия Меркушина и Любовь Кипьяченкова.

Женская эстафета состоится в среду, 29 ноября, начало – в 16:20 по киевскому времени.

В свою очередь, мужская эстафетная гонка состоится в четверг, 30 ноября. Старт – в 16:20 по киевскому времени. Состав украинской команды станет известен позже.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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Дата публикации
Просмотры
177
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