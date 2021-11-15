Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира

Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, в каком составе наша женская команда выступит на первом этапе Кубка мира-2021/22 в шведском Эстерсунде.

По его словам, "сине-желтых" точно будут представлять Валентина и Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Елена Билосюк, а последней участницей станет Екатерина Бех или Ирина Петренко. Решение было принято по итогам предсезонных стартов в норвежском Шушене.

"Мы с Урошем (Урош Велепец - главный тренер женской сборной Украины по биатлону - прим.) солидарны в оценке выступления девушек. Рабочем процессом он доволен, а после этих гонок уже практически определился с составом на первый этап Кубка мира. Понятно, что по итогам Шушена отобрались Вита, Валя и Настя. Джима и Билосюк по договоренности с Урошем изначально готовились к Кубку мира - пятерка уже определена. Шестой кандидатурой старший тренер пока выбирает между Бех и Петренко", - сообщил Брынзак в интервью Biathlon.com .ua.

Премьерный этап сезона в Эстерсунде запланирован на 27-28 ноября. Там же состоится второй этап Кубка мира 2-5 декабря.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов мирового кубка. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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