Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира-2024/25

Женская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира сезона-2024/25, который состоится в финском Контиолахти.

Как сообщила Федерация биатлона Украины в своем официальном Telegram-канале, нашу команду будут представлять шесть биатлонисток: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Городная, Анна Кривонос и Александра Меркушина.

Отметим, что в женских личных гонках у сборной Украины будет квота в пять биатлонисток в сезоне Кубка мира-2024/25.

В то время как мужская сборная Украины по итогам прошлого сезона потеряла одну квоту в личных гонках Кубка мира и в новой кампании не сможет выпускать на старт больше четырех биатлонистов.

Стартовый этап нового сезона Кубка мира в Контиолахти продлится с 30 ноября по 8 декабря. Он будет включать в себя одиночную и классическую смешанные эстафеты, мужские и женские эстафеты, индивидуальные гонки, спринты, а также масс-старты.

Ранее мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира-2024/25.

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