Женская сборная Украины по биатлону получила нового тренера на сезон-2023/24

Женская сборная Украины по биатлону получила новый тренерский штаб на сезон-2023/24.

Об этом официально сообщил на пресс-конференции президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

Новым старшим тренером женской сборной Украины стал Николай Зоц. В свою очередь, Александр Кравченко, руководивший женской сборной в прошлом сезоне, теперь будет тренировать мужскую команду "Б".

В тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону на следующий сезон также вошли Олег Меркушин, Сергей Зоц, Игорь Ященко и Алексей Петренко.

Во время подготовки к новому сезону у женской сборной Украины не будет распределения на команды "А" и "Б", но Юлия Джима и Елена Билосюк будут тренироваться с мужскими командами: Джима – с командой "А", Билосюк – с "Б". Остальные женщины будут работать вместе в одной команде.

Состав мужской и женской сборных Украины для подготовки к сезону-2023/24

Мужчины (команда "А"): Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин + Юлия Джима.

Мужчины (команда "Б"): Руслан Ткаленко, Степан Кинаш, Дмитрий Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихарь + Елена Билосюк.

Женщины (единая команда): Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Дарья Чалик, Елена Городная, Юлия Городная, Ксения Приходько, Оксана Коваленко.

Напомним, сезон Кубка мира по биатлону-2022/23 стал для сборной Украины первым в истории, который она завершила без медалей.

Начиная с сезона-1992/93, когда украинские биатлонисты начали выступления на турнирах, в каждом из них удавалось закончить Кубок мира хотя бы с одной наградой.

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