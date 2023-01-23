Женская сборная Украины по биатлону понесла потерю перед стартом чемпионата Европы

Украинская биатлонистка Дарья Блашко не сможет принять участие в чемпионате Европы 2023 года, который вскоре начнется в швейцарском Ленцерхайде.

Как сообщает Biathlon.com.ua, 26-летняя спортсменка заболела, а потому выбыла из состава женской команды на континентальное первенство.

Таким образом, на ЧЕ-2023 нашу страну представят пять биатлонисток, а не шесть, как это планировалось ранее. В состав украинской сборной на соревнования вошли Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова.

Что касается состава мужской сборной Украины на чемпионат Европы, он остался без изменений: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Артем Тищенко.

Чемпионат Европы по биатлону состоится с 25-го по 29 января. В программе соревнований индивидуальные гонки, спринт, преследование, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Континентальное первенство станет последним стартом перед чемпионатом мира по биатлону, который будет принимать с 8-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.

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