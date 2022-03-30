Женская сборная Украины по борьбе гарантировала первую медаль на Чемпионате Европы-2022

Женская сборная Украины по борьбе гарантировала первую медаль на Чемпионате Европы-2022

Александра Хоменец вышла в финал соревнований.

Женская сборная Украины по борьбе уже точно не останется без медалей на проходящем в Будапеште Чемпионате Европы-2022.

Украинка Александра Хоменец пробилась в финал в весовой категории до 55 кг.

19-летняя украинская спортсменка в четвертьфинале одолела Нову Иллону Бергман из Швеции (9:2), а в полуфинале победила представительницу Турции Бехиду Гун (9:4).

Теперь в финале Хоменец встретится с 22-летней румынкой Андреа Беатрис Аной. Решающая схватка состоится 31 марта.

Добавим, что в поединке за "бронзу" в весе до 68 кг украинка Алла Белинская сразится с чешкой Аделой Ханзличковой. За выход в полуфинал Белинская проиграла Ирине Рынгач из Молдовы.

Напомним, мужская сборная Украины по вольной борьбе отказалась от участия в чемпионате Европы и осталась в Украине, чтобы защищать свою страну от российских оккупантов.

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