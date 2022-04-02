Женская сборная Украины по борьбе выиграла медальный зачет Чемпионата Европы-2022

"Сине-желтые" добыли 5 медалей, среди которых два "золота".

Женская сборная Украины по борьбе с блеском выступила на Чемпионате Европы-2022 в Будапеште. Наша команда завершила соревнования лидером медального зачета.

В общей сложности "сине-желтые" выиграли пять наград: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Чемпионками Европы по борьбе стали Алина Грушина-Акобия (весовая категория до 57 кг) и Татьяна Рижко (вес до 65 кг). "Серебро" континентального первенства завоевала Александра Хоменец (вес до 55 кг), а бронзовые медали выбороли Алла Белинская (вес до 68 кг) и Илона Прокопенюк (вес до 62 кг).

Медальный зачет Евро-2022 по женской борьбе

1. Украина - 2 "золота", 1 "серебро", 2 "бронзы"

2. Турция - 2+1+1

3. Молдова - 2+0+2

4. Болгария - 1+2+1

5. Германия - 1+1+2

Отметим, что из-за развязанной в Украине войны сборные России и Беларуси не допустили к Чемпионату Европы. Более того, судей из этих стран также отстранили от работы на соревнованиях.

Напомним, мужская сборная Украины по вольной борьбе отказалась от участия в чемпионате Европы и осталась в Украине, чтобы защищать свою страну от российских оккупантов.

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