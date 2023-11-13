Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах впервые за семь лет завоевала "золото" этапа Кубка мира

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла "золото" на этапе Кубка мира, который состоялся в итальянском Леньяно.

Украинскую команду, которая получила шестой номер посева, представляли Влада Харькова, Елена Кривицкая, Инна Бровко и Джоан-Фейби Бежура.

На пути в финал наши шпажистки поочередно победили Эстонию (39:34), Италию (45:36) и Гонконг (45:40).

В финале соревнований "сине-желтые" сошлись с первым номером посева – сборной Южной Кореи, в составе которой выступали призерки Олимпиады-2020 и чемпионки мира Кан Йон Ми и Сон Се Ра. Решающий поединок получился очень напряженным и завершился победой украинок со счетом 41:40.

Для сборной Украины это первое "золото" в командной женской шпаге с октября 2016 года. Интересно, что тогда в финале украинки тоже победили Южную Корею.

Кроме того, это первая командная награда Украины в сезоне-2023/24 на этапах Кубка мира по фехтованию на шпагах.

Завоевание "золота" этапа Кубка мира позволило украинской команде подняться на пятое место в олимпийской квалификации. Сейчас Украина – лучшая сборная Европы, которая до сих пор не получила лицензию на Олимпиаду-2024. Таким образом, украинки претендуют на олимпийскую лицензию по континентальной квоте.

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