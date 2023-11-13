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Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах впервые за семь лет завоевала "золото" этапа Кубка мира

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах впервые за семь лет завоевала "золото" этапа Кубка мира

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах/Фото: FIE (International Fencing Federation)

В финале украинки победили представительниц Южной Кореи.

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла "золото" на этапе Кубка мира, который состоялся в итальянском Леньяно.

Украинскую команду, которая получила шестой номер посева, представляли Влада Харькова, Елена Кривицкая, Инна Бровко и Джоан-Фейби Бежура.

На пути в финал наши шпажистки поочередно победили Эстонию (39:34), Италию (45:36) и Гонконг (45:40).

В финале соревнований "сине-желтые" сошлись с первым номером посева – сборной Южной Кореи, в составе которой выступали призерки Олимпиады-2020 и чемпионки мира Кан Йон Ми и Сон Се Ра. Решающий поединок получился очень напряженным и завершился победой украинок со счетом 41:40.

Для сборной Украины это первое "золото" в командной женской шпаге с октября 2016 года. Интересно, что тогда в финале украинки тоже победили Южную Корею.

Кроме того, это первая командная награда Украины в сезоне-2023/24 на этапах Кубка мира по фехтованию на шпагах.

Завоевание "золота" этапа Кубка мира позволило украинской команде подняться на пятое место в олимпийской квалификации. Сейчас Украина – лучшая сборная Европы, которая до сих пор не получила лицензию на Олимпиаду-2024. Таким образом, украинки претендуют на олимпийскую лицензию по континентальной квоте.

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Дата публикации
Просмотры
282
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