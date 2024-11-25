Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла "серебро" на Кубке мира в Ванкувере

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала "серебро" в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере.

В поединке за "золото" украинская команда, которую представляли Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Елена Кривицкая и Анна Максименко, уступила Южной Корее – 34:45.

Украинки начали турнир со стадии 1/8 финала. Сначала "сине-желтые" в напряженной борьбе победили хозяек турнира Канаду (33:32), в 1/4 финала также с разницей в один укол осилили Италию (34:33), а в полуфинале одолели вице-чемпионок Олимпиады-2024 сборную Франции – 38:30.

Отметим, что наша команда шпажисток второй год подряд поднимается на пьедестал почета на этапе Кубка мира в Ванкувере. В прошлом году украинки выбороли "бронзу".

Ранее сообщалось, что украинки завоевали историческое "серебро" Кубка мира по фехтованию в командной рапире.

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