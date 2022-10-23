Женская сборная Украины по футзалу с первого места вышла в финальную часть Евро-2023

Наша команда в третий раз подряд сыграет в финальном турнире женского континентального первенства.

Женская сборная Украины по футзалу пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2023 года.

В заключительном матче основного раунда отбора украинки сыграли вничью со сборной Польши - 1:1. На старте матча "сине-желтые" пропустили от Паулы Фрончак, но еще до перерыва Юлия Титова замкнула прострел на дальней штанге и принесла нашей команде ничью.

Этот результат позволил украинкам с 7 очками занять первое место в группе и завоевать путевку на континентальное первенство. Ранее подопечные Олега Шайтанова обыграли Нидерланды (5:2) и разгромили Хорватию (5:1).

Женская сборная Украины по футзалу в третий раз подряд сыграет в финальном турнире чемпионата Европы. Финальная часть Евро-2023 намечена на март 2023 года. Кроме украинок, в ней примут участие Испания, Венгрия. На четвертую путевку претендуют Португалия и Италия.

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