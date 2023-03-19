Женская сборная Украины по футзалу уступила Испании в историческом финале чемпионата Европы

Женская сборная Украины по футзалу в финальном матче чемпионата Европы-2023 проиграла Испании со счетом 1:5 .

В первом тайме украинки пропустили трижды. Уже на 10-й секунде игры Дубицкая сбила Дани во вратарском, а Пеке реализовала пенальти. На 11-й минуте испанки укрепили свое преимущество – Сампер прошла по правому краю и пробила, а Бабенко срезала мяч в свои ворота.

Перед перерывом Испания забила в третий раз. Де Пас завершила быструю контратаку своей команды выстрелом точно в угол. На первой минуте второго тайма "Красная фурия" отличилась четвертым голом – Сампер воспользовалась передачей от Де Пас и с близкого расстояния поразила ворота украинской сборной.

За четыре минуты до конца матча украинки смогли забить гол престижа – Шульга пробила с правого края и мяч после рикошета оказался в воротах Испании. Однако уже на следующей минуте испанки вернули себе преимущество в четыре мяча – Титова потеряла мяч, а Дани попала в пустые ворота.

Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории играла в финале чемпионата Европы. В полуфинале континентального первенства украинки победили команду Венгрии.

Таким образом, Украина завоевала серебряные награды женского Евро-2023 по футзалу. Сборная Испании защитила звание чемпионок Европы, а "бронзу" континентального первенства взяла Португалия, которая в матче за третье место разгромила Венгрию со счетом 0:12.

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