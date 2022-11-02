Женская сборная Украины по гандболу одержала разгромную победу на старте отбора в ЧМ-2023

"Сине-желтые" не оставили шансов оппоненткам из Люксембурга.

Женская сборная Украины по гандболу успешно начала квалификацию на Чемпионат мира-2023. В первом матче первого этапа наша команда разгромила Люксембург со счетом 36:13.

Украинские гандболистки выиграли первую половину встречи с преимуществом в 12 мячей – 18:6. Во втором тайме украинки решили не расслабляться и увеличили свой гандикап над соперницами до 23 голов.

Самой результативной гандболисткой матча стала Евгения Левченко, записавшая на свой счет 8 мячей.

Ответный матч состоится 2 ноября. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет во второй раунд квалификации, где разыграют путевки на планетарное первенство.

Чемпионат мира-2023 состоится в Дании, Швеции и Норвегии. Добавим, что последний раз женская сборная Украины по гандболу играла на ЧМ аж в 2009 году.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по гандболу победоносно стартовала в отборе на Евро-2024.