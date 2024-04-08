Женская сборная Украины по гандболу впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы

Женская сборная Украины по гандболу вышла на чемпионат Европы-2024. "Сине-желтые" завоевали пропуск на континентальное первенство по итогам матча заключительного тура отбора против Словакии.

Чтобы сохранить второе место в своей группе и квалифицироваться на турнир, подопечным Бориса Чижова было достаточно не проиграть словачкам с разницей больше пяти голов. Встреча завершилась ничейным результатом 25:25 (15:13, 10:12), который устроил нашу команду.

Украинки с 7 баллами (3 победы, 1 ничья и 2 поражения) обошли в квартете Словакию (5 очков) и Израиль (0). С первого места группы, где выступала Украина, на ЧЕ вышла сборная Германии, которая набрала 12 очков, выиграв все свои шесть матчей.

Финальная часть женского Евро-2024 по гандболу состоится с 28 ноября по 15 декабря в трех странах: Австрии, Венгрии и Швейцарии. Участие в турнире примут 24 национальные сборные.

Женская сборная Украины по гандболу впервые с 2014 года сыграет на чемпионате Европы. Украинка была неизменным участником континентальных турниров с 1994 по 2014 год. После этого наша команда пропустила четыре подряд ЧЕ.

Отметим, что лучшим результатом сборной Украины по гандболу на женском Евро остается "серебро" в 2000 году. Тогда в полуфинале "сине-желтые" обыграли россиянок (28:24), но в финале уступили Венгрии (30:32).

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