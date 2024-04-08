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Женская сборная Украины по гандболу впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы

Женская сборная Украины по гандболу впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы

Женская сборная Украины по гандболу / Фото: handball.net.ua

В решающем матче отбора украинки сыграли вничью со Словакией.

Женская сборная Украины по гандболу вышла на чемпионат Европы-2024. "Сине-желтые" завоевали пропуск на континентальное первенство по итогам матча заключительного тура отбора против Словакии.

Чтобы сохранить второе место в своей группе и квалифицироваться на турнир, подопечным Бориса Чижова было достаточно не проиграть словачкам с разницей больше пяти голов. Встреча завершилась ничейным результатом 25:25 (15:13, 10:12), который устроил нашу команду.

Украинки с 7 баллами (3 победы, 1 ничья и 2 поражения) обошли в квартете Словакию (5 очков) и Израиль (0). С первого места группы, где выступала Украина, на ЧЕ вышла сборная Германии, которая набрала 12 очков, выиграв все свои шесть матчей.

Финальная часть женского Евро-2024 по гандболу состоится с 28 ноября по 15 декабря в трех странах: Австрии, Венгрии и Швейцарии. Участие в турнире примут 24 национальные сборные.

Женская сборная Украины по гандболу впервые с 2014 года сыграет на чемпионате Европы. Украинка была неизменным участником континентальных турниров с 1994 по 2014 год. После этого наша команда пропустила четыре подряд ЧЕ.

Отметим, что лучшим результатом сборной Украины по гандболу на женском Евро остается "серебро" в 2000 году. Тогда в полуфинале "сине-желтые" обыграли россиянок (28:24), но в финале уступили Венгрии (30:32).

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