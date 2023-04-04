Женская сборная Украины по хоккею разгромной победой стартовала на ЧМ-2023

Женская сборная Украины по хоккею успешно начала свои выступления на чемпионате мира 2023 года в дивизионе IIIA. В первом матче украинки нанесли поражение хозяйкам соревнований – команде Румынии.

Встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу украинских хоккеисток.

В составе "сине-желтых" шайбами отличились Юлия Добровольская, Элизабет Алипова, Александра Машкина и Полина Телегина.

Следующий матч украинская сборная проведет во вторник, 4 апреля. Соперником нашей команды станет Гонконг.

Добавим, что мировое первенство продлится в Брашове до 9 апреля.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии не будет вызывать на ЧМ-2023 среди мужчин хоккеистов из чемпионата России.

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