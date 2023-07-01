Женская сборная Украины по пляжному футболу стала вице-чемпионом Европейских игр-2023

В финале украинки в серии пенальти уступили испанкам.

Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала серебряные награды Европейских игр 2023 года, которые проходят в польском Кракове.

В финальном матче украинки в напряженной борьбе проиграли команде Испании. Основное и дополнительное время игры завершились вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались испанки – 3:5.

Следует отметить, что по ходу решающего поединка сборная Украины дважды вела в счете, однако соперницам удавалось отыграться. Гол Юлии Костюк в экстра-тайме приблизил нашу команду к победе, но испанки ответили результативным ударом Андреа Мирон.

Для сборных Украины это первая в истории медаль Европейских игр по пляжному футболу. До этого времени рекордом "сине-желтых" оставалось четвертое место мужских соревнований в 2019 году.

Таким образом, в активе Украины сейчас 20 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей на соревнованиях в Кракове. Наша страна занимает третье место в медальном зачете Европейских игр-2023 после Италии и Испании.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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