Женская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы-2023

Украинки одержали третью победу подряд и гарантировали себе место в 1/8 финала.

Женская сборная Украины по волейболу оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата Европы-2023.

В четвертом матче группового раунда команда Ивана Петкова разобралась со Словенией – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17).

Для украинской сборной эта победа стала третьей подряд на текущем континентальном первенстве.

"Сине-желтые" начали турнир поражением от Сербии (0:3), после чего победили Венгрию и Бельгию (в обеих матчах – 3:0).

Таким образом, перед заключительным туром украинки имеют 9 очков и уже точно не опустятся в таблице группы А ниже третьего места. Итак, наша команда обеспечила себе место в плей-офф.

Группа А. Турнирная таблица

1. Сербия – 3 победы, 9 очков (3 матча), 9:1 (соотношение сетов)

2. Польша – 3 победы, 9 очков (4), 10:4

3. Украина – 3 победы, 9 очков (4), 9:4

4. Бельгия – 2 победы, 6 очков (4), 6:7

5. Словения – 1 победа, 3 очка (4), 5:12

6. Венгрия – 0 побед, 0 очков (4), 1:12

Последний матч в группе сборная Украины проведет против Польши в четверг, 24 августа. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени. По итогам этого поединка станет известно, кто станет соперником нашей команды в 1/8 финала.

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