Женская сборная Украины по волейболу одержала историческую победу в Лиге наций

Женская сборная Украины по волейболу / en.volleyballworld.com

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Женская сборная Украины по волейболу одержала первую в истории победу в Лиге наций.

В этом году "сине-желтые" дебютировали в турнире и уже во втором своем матче сумели победить. Украинки в пятисетовом поединке одолели команду Германии — 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13).

Лучшую результативность в составе сборной Украины показала Александра Миленко, набрав 22 очка. Еще 17 пунктов добавила Виктория Данчак, 11 очков — у Дианы Мелюшкиной.

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Обзор матча Украина — Германия

"Сине-желтые" после дебютной победы занимают 12-е место в турнирной таблице Лиги наций. В плей-офф попадают семь лучших сборных основного раунда, а также хозяйка финального турнира — команда Китая.

Отметим, что в дебютном матче Лиги наций украинки 3 июня потерпели поражение от сборной США — 0:3 (16:25, 17:25, 23:25).

Следующий матч в Лиге наций украинки сыграют в пятницу, 5 июня, против японок. Начало поединка — в 23:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что звездный украинский волейболист Олег Плотницкий во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

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