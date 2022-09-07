Женская сборная Украины по волейболу одержала пятую подряд победу и выиграла группу отбора на Евро-2023

Женская сборная Украины по волейболу разгромила команду Венгрии в матче 5-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы-2023.

Поединок завершился убедительной победой украинских волейболисток, которые не отдали соперницам ни одного сета - 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Для украинок это пятая подряд победа в квалификации на Евро-2023. Ранее Украина обыграла Кипр (3:0), Венгрию (3:2) и дважды Португалию (3:0, 3:0), досрочно выйдя в финальную часть континентального первенства.

Успех в сегодняшнем матче против Венгрии гарантировал нашей команде итоговое первое место в группе, вне зависимости от результата последней встречи - 10 сентября украинки завершат отбор выездным поединком с Кипром.

Напомним, что мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу. В среду, 7 сентября, команда Угиса Крастиньша сразится со Словенией за путевку в полуфинал планетарного первенства. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

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