Женская сборная Украины по волейболу одержала уверенную победу в первом полуфинале Золотой Евролиги

Женская сборная Украины по волейболу обыграла команду Чехии в первом полуфинальном матче Золотой Евролиги-2023.

Украинки разобрались со своими соперницами за три сета – 3:0 (25:22, 25:23, 25:17).

Ответный матч между командами состоится в среду, 28 июня.

В другом полуфинале сборная Швеции обыграла команду Бельгии со счетом 3:2.

Таким образом, женская сборная Украины имеет отличные шансы пробиться в свой второй финал Золотой Евролиги в истории. В 2017 году украинки стали чемпионками турнира, обыграв в решающей серии Финляндию.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу завоевала "серебро" Золотой Евролиги-2023. В сверхнапряженном финале команда Угиса Крастиньша уступили Турции.

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