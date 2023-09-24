Женская сборная Украины по волейболу победой завершила отбор на Олимпиаду-2024

Женская сборная Украины поволейболу победила команду Мексики в своем последнем матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился со счетом 1:3 (12:25, 22:25, 25:22, 19:25) в пользу украинских волейболисток.

Для команды Ивана Петкова это вторая победа в квалификации на ОИ-2024. Ранее наша сборная потерпела поражение от Китая, Сербии, Доминиканской Республики, Нидерландов и Канады, а также обыграла Чехию.

Таким образом, сборная Украины с 6 очками финишировала на шестом месте в группе А квалификационного турнира на ОИ-2024. Путевки на Олимпиаду получат по две лучшие команды из каждой группы.

Из отборочной группы украинской сборной на игры в Париже досрочно пробилась Сербия. Вторую путевку на Олимпиаду-2024 в очном противостоянии разыграют Доминиканская Республика и Нидерланды.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 женская сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала, где драматично вылетела от команды Чехии.

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