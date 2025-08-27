- Дата публикации
Женская сборная Украины по волейболу победой завершила выступления на ЧМ-2025
В последнем матче группового этапа "сине-желтые" обыграли Камерун, одержав первую победу на турнире.
Женская сборная Украины по волейболу победила команду Камеруна в поединке заключительного, третьего тура чемпионата мира-2025, который проходит в Таиланде.
Матч в городе Бангкок завершился уверенной победой украинок со счетом 3:0 по сетам – 25:17, 25:21, 25:20.
Для "сине-желтых" это первая победа в этом турнире. В первом туре Украина потерпела поражение от действующих чемпионок мира Сербии (0:3), а во втором в напряженной борьбе проиграла четвертой сборной мирового рейтинга Японии (2:3).
Таким образом, украинки с одной победой и двумя поражениями заняли третье место в своей группе, откуда в плей-офф вышли Япония и Сербия.
Добавим, что женская сборная Украины лишь во второй раз в своей истории сумела квалифицироваться на чемпионат мира по волейболу – впервые это произошло еще в 1994 году.
Матчи женского ЧМ-2025 по волейболу можно смотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Напомним, в этом году женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу и впервые получила приглашение в Лигу наций.