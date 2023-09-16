Женская сборная Украины по волейболу потерпела поражение в стартовом матче отбора на Олимпиаду-2024

Украинки не смогли выиграть ни одного сета у команды Китая.

Женская сборная Украины по волейболу уступила китаянкам в своем первом матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Поединок в китайском городе Нинбо завершился победой хозяек со счетом 3:0 (25:21, 25:18, 25:21).

Кроме Украины и Китая, в группе А олимпийской квалификации соревнуются Канада, Чехия, Доминиканская Республика, Мексика, Нидерланды и Сербия. Все матчи нашей группы проходят в Китае.

Следующий матч украинки проведут в воскресенье, 17 сентября, против команды Сербии.

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 женская сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала, где драматично вылетела от команды Чехии.

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