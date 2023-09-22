Женская сборная Украины по волейболу потерпела пятое поражение подряд в отборе на Олимпиаду-2024

"Сине-желтые" наконец-то выиграли один сет, но в итоге уступили Канаде.

Женская сборная Украины по волейболу проиграла команде Канады в своем пятом матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился победой сборной Канады со счетом 3:1 (25:22, 23:25, 25:12, 25:11).

Для украинок это пятое подряд поражение в квалификации на ОИ-2024. Ранее наша сборная потерпела поражение от Китая, уступила действующим чемпионкам мира – команде Сербии, проиграла Доминиканской Республике и оказалась слабее Нидерландов.

В каждом из четырех предыдущих матчей "сине-желтым" не удалось выиграть ни одного сета. Против Канады украинки наконец-то смогли выиграть одну партию, однако не смогли зацепиться за что-то большее.

Не набрав ни одного очка по итогам пяти поединков, команда Ивана Петкова занимает последнее место в турнирной таблице группы А. Лидируют с 12 очками сборные Сербии и Доминиканской Республики.

Отметим, что "сине-желтые" досрочно потеряли шансы завоевать олимпийскую лицензию. В заключительных матчах квалификации на ОИ-2024 украинские волейболистки сразятся с Чехией (23 сентября, 05:00) и Мексикой (24 сентября, 05:00). Все поединки нашей группы проходят в Китае.

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 женская сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала, где драматично вылетела от команды Чехии.

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