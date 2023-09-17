Женская сборная Украины по волейболу потерпела второе подряд поражение в отборе на Олимпиаду-2024

Украинки не смогли навязать борьбу действующим чемпионкам мира и финалисткам Евро.

Женская сборная Украины по волейболу уступила команде Сербии в своем втором матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился победой сербских волейболисток со счетом 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

Отметим, что женская сборная Сербии – действующий чемпион мира и серебряный призер чемпионата Европы по волейболу.

Для украинской команды это второе подряд поражение в квалификации на ОИ-2024. Накануне наша сборная потерпела поражение от Китая.

Впереди у украинок матчи с другими сборными группы А олимпийской квалификации: Доминиканской Республикой (19 сентября, 08:00), Нидерландами (20 сентября, 05:00), Канадой (22 сентября, 08:00), Чехией (23 сентября, 05:00) и Мексикой (24 сентября, 05:00). Все матчи нашей группы проходят в Китае.

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 женская сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала, где драматично вылетела от команды Чехии.

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