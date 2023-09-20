Женская сборная Украины по волейболу проиграла четвертый матч подряд в отборе на Олимпиаду-2024

Женская сборная Украины по волейболу проиграла команде Нидерландов в своем четвертом матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился победой "Оранжевых" по итогам трех сетов – 3:0 (25:23, 25:21, 25:16).

Добавим, что женская сборная Нидерландов – действующая обладательница бронзовых медалей чемпионата Европы.

Для украинок это четвертое поражение подряд в квалификации на ОИ-2024. Ранее наша сборная потерпела поражение от Китая, уступила действующим чемпионкам мира – команде Сербии, а также проиграла Доминиканской Республике. В каждом из этих матчей "сине-желтым" не удалось выиграть ни одного сета.

Стоит отметить, что украинки получили последний номер посева во время жеребьевки олимпийской квалификации, так что первые четыре игры провели против сборных с самым высоким рейтингом.

Следующие матчи олимпийской квалификации украинки проведут с Канадой (22 сентября, 08:00), Чехией (23 сентября, 05:00) и Мексикой (24 сентября, 05:00). Все поединки нашей группы проходят в Китае.

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 женская сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала, где драматично вылетела от команды Чехии.

Читайте также:

Отомстили за поражение в финале ЧМ-2022: сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу

Сборная Украины по волейболу с боем проиграла действующему вице-чемпиону континента в 1/4 финала Евро-2023

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023