Женская сборная Украины по волейболу разбила Португалию и приблизилась к выходу на Евро-2023

В воскресенье, 28 августа, женская сборная Украины по волейболу обыграла команду Португалии в матче 3-го тура отбора к чемпионату Европы по волейболу-2023.

Женская сборная Украины по волейболу одержала третью победу подряд в квалификации на чемпионат Европы-2023. В третьем туре "сине-желтые" разобрались с Португалией - 3:0 .

Украинские волейболистки оказались явно сильнее своих соперниц. Последние смогли навязать борьбу только во втором сете, который все равно проиграли. В итоге, уверенная победа нашей команды - 25:17, 25:21, 25:8.

Ранее женская сборная Украины по волейболу обыграла Кипр (3:0) и Венгрию (3:2). Таким образом, с тремя победами в трех матчах украинки единолично возглавляют свою отборочную группу.

Следующий матч украинки проведут 4 сентября, соперником снова будет Португалия. В случае победы наша сборная досрочно выйдет на Евро-2023.

Завершат групповой этап "сине-желтые" поединками с Венгрией (7 сентября) и Кипром (10 сентября). На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды группы.

Турнирная таблица отбора на Евро-2023

1. Украина - 3 победы (8 очков), 9:2 по сетам

2. Венгрия - 2 победы (7 очков), 8:3

3. Португалия - 1 победа (3 очка), 3:6

4. Кипр - 0 побед (0 очков), 0:9

Напомним, мужская сборная Украины по волейболу проиграла Сербии на старте чемпионата мира-2022.

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