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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Женская сборная Украины по волейболу разгромно вышла в финал Золотой Евролиги-2025 (видео)

Украинские волейболистки не оставили шансов соперницам из Швеции.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Женская сборная Украины по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу / © Федерація волейболу України

Женская сборная Украины  по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги-2025.

В полуфинале украинки одержали разгромную победу над Швецией – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18).

Украина в третий раз в истории сыграет в финале женской Золотой Евролиги. Предыдущие два финала в 2017 и 2023 годах "сине-желтые" выиграли.

В финале украинские волейболистки сыграют против Венгрии, которая в другом полуфинале одолела Румынию (3:2).

Финальный матч состоится в воскресенье, 29 июня, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу на тай-брейке вырвала победу над Японией в Лиге наций.

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