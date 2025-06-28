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Женская сборная Украины по волейболу разгромно вышла в финал Золотой Евролиги-2025 (видео)
Украинские волейболистки не оставили шансов соперницам из Швеции.
Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги-2025.
В полуфинале украинки одержали разгромную победу над Швецией – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18).
Украина в третий раз в истории сыграет в финале женской Золотой Евролиги. Предыдущие два финала в 2017 и 2023 годах "сине-желтые" выиграли.
В финале украинские волейболистки сыграют против Венгрии, которая в другом полуфинале одолела Румынию (3:2).
Финальный матч состоится в воскресенье, 29 июня, в 20:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу на тай-брейке вырвала победу над Японией в Лиге наций.