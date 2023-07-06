Женская сборная Украины по волейболу уверенно победила в первом матче финала Золотой Евролиги

Украинские волейболистки не отдали шведкам ни одного сета.

Женская сборная Украины поволейболу обыграла команду Швеции в первом матче финала Золотой Евролиги-2023.

Украинки разобрались со шведками за три сета – 3:0 (25:15, 25:20, 25:19).

Самой результативной волейболисткой встречи стала диагональная сборная Украины Анастасия Крайдуба, набравшая за матч 22 очка.

Ответный поединок между Украиной и Швецией состоится в воскресенье, 9 июля. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Женская сборная Украины по волейболу играет в финале Золотой Евролиги во второй раз в истории. В 2017 году украинки стали чемпионками турнира, обыграв в финальной серии Финляндию.

Благодаря выходу в финал Золотой Евролиги украинки также завоевали путевку в Кубок претендентов за право сыграть в Лиге наций.

Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу завоевала "серебро" Золотой Евролиги-2023. В сверхнапряженном финале команда Угиса Крастиньша уступила Турции.

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