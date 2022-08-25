Женская сборная Украины по волейболу в волевом стиле одолела Венгрию в отборе к Евро-2023

Отметим, что встреча продолжалась все пять сетов. Потерпев поражение в первой партии (23:25), украинки взяли две следующие – 25:16, 25:16. В четвертом сете сборная Венгрии сравняла общий счет (26:28). Выяснить сильнейшего должен был тай-брейк, где победу одержали "сине-желтые" — 15:12.

Украина начала игру в таком составе: Марина Мазенко (набрала 2 очка), Олеся Рыхлюк (32), Юлия Дымарь (11), Светлана Дорсман (18), Дарья Великокинь (6), Александра Миленко (19), Кристина Немцева, Анастасия Карасева (обе – либеро). На замену выходила Анастасия Маевская (3).

Напомним, в первом туре Украина обыграла Кипр – 3:0. Следующий поединок украинская команда проведет 28 августа с Португалией, 4 сентября команды проведут ответный матч. Завершат групповой этап украинки играми с Венгрией (7 сентября) и Кипром (10 сентября).

Украинка Рыхлюк стала лучшим игроком в матче с Венгрией: 32 набранных очка за пять сетов;

После двух туров в активе "сине-желтых" пять очков и первая ступенька в квартете.

Добавим, что женская сборная Украины по волейболу не смогла выйти в "Финал четырех" Золотой Евролиги по итогам группового раунда. "Сине-желтые" по дополнительным показателям уступили Румынии, несмотря на то, что опередили румынок по количеству набранных очков. Интересно, что там была и Венгрия и в матчах друг с другом они одержали по одной победе. Украинки выиграли 3:1, а венгры – 3:2. Кстати, именно это поражение не позволило подопечным Ивана Петкова выйти в "Финал четырех".

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